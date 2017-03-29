جمارك مطار القاهرة تصدر قرارات جديدة لكل من يحمل العملات الأجنبية أو المحلية عند دخول أو خروج المسافرين من مصر

سمر العشري

أعلنت جمارك مطار القاهرة عن القرارات الجديدة المتعلقة بدخول وخروج المسافرين من مصر إلى أي دول خارجية حاملين معهم العملات الأجنبية أو المحلية، وتشمل القرارات السائحين أو المصريين العاملين بالخارج وغيرهم من مختلف الجنسيات سواء أكانوا قادمين من دول عربية أو دول أجنبية، كما قامت إدارة جمارك مطار القاهرة بوضع إعلانات ولوحات استرشادية بها القرارات الجديدة .

قرارات جمارك مطار القاهرة لحاملي العملات الأجنبية .

أولا : لكافة المسافرين الحق في حمل العملات الأجنبية ولكن وفقا لتعليمات وقرارات مصلحة الجمارك ، فلابد من تعبئة الإقرار المعد خصيصا لهذا الغرض .

ثانيا : لكل مسافر يرغب في دخول جمهورية مصر العربية، الافصاح عما لديه من عملات أجنبية مهما كان نوعها لمصلحة جمارك المطار ، وذلك لمن يحمل مبالغ تتجاوز في قيمتها مبلغ العشرة آلاف دولار، أو ما يعادلها من عملات أجنبية أخرى، وتتضمن الاوراق المالية أو التجارية التي يمكن لمن يحملها التداول بها .

ثالثا : لكل مسافر الحق في الخروج من مصر بالعملات الأجنبية فهو حق مكفول لجميع المسافرين، ولكن بشرط ألا تزيد قيمة المبلغ عن عشرة آلاف دولار أو ما يعادل قيمتها من العملات الأجنبية الأخرى .

رابعا : يجوز السماح لغير المصريين بحمل ما يتبقى معهم من العملات الاجنبية عند مغادرتهم مصر، ولكن بشرط أن يكون قد قاموا بالافصاح عما لديهم من عملات أجنبية قد أقروها في الأقرار الخاص بهذا الشأن عند دخولهم البلاد إذا ما زادت قيمة المبالغ عم عشرة آلاف جنيه أو ما يعادل قيمتها بالعملات الأجنبية الأخرى .

خامسا : يسمح للمسافرين من جمهورية مصر العربية، بحمل العملة المحلية المصرية معهم بما لا تزيد قيمته عن خمسة ألاف جنيه .

سادسا : من يخالف هذه القرارات السابق ذكرها من المسافرين يقع تحت طائلة القانون، وهي القوانين الصادرة من البنك المركزي إضافة إلى قانون الجهاز المصرفي رقم 88 لسنة2003 ، والقانون الخاص بمكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 .

وتجدر الإشارة إلى أن تلك التعليمات والقرارات قد تم وضعها على لوحة كبيرة بانرات بصالة الوصول والسفر في مطار القاهرة الدولي بمنى الركاب رقم 2 الجديد، وتعد تلك الصالة هي أكبر الصالات من حيث حركة المغادرين والمسافرين لمصر، وذلك بعد نقل شركات الطيران الأجنبية والعربية إليها من مبنى الركاب رقم 1 بالمطار .

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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