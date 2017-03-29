بالفيديو || جلادة داعش : أجبروني بعد أسري علي جلد وتعذيب شقيقتي و بعض النساء تنفيذا لهذه الأحكام

سمر العشري

قالت ” مياسة حودور ” جلادة داعش، أن جماعة داعش الإرهابية أجبرتني علي أن أتولي جلد وتعذيب الكثير من النساء تنفيذا لبعض الأحكام التي تعد ضمن القانون الخاص بهم، وانني كنت مضطرة لفعل ذلك فلم يكن أمامي خيار أخر.

وأكدت مياسة من خلال لقاء تلفزيوني عبر فضائية ” سكاي نيوز ” البريطانية، أنها بعدما أصبحت أسيرة لجماعة داعش بمدينة ” الوصل ” بالعراق، أمام خيارين أما أن أتولي عملية جلد وتعذيب النساء التي لم يلتزمن بالحجاب والذين يرتدون الملابس القصيرة ومن ضمنهم شقيقتي وإلا تعرضت أنا للتعذيب بدلا منهم حتي الموت.

وأضافت أنها أجبرت علي جلد الكثير من النساء والتي تعجز في حصر عددهم نظرا لأنها كانت تجلد أكثر من 50 أمرآة يوميا، مشيرا إلي أنها لم تقدر علي تعذيب أحد النساء ذات مرة ووضعت السوط جانبا، فقام علي الفور أحد أعضاء داعش بتهديدها بالجلد والتعذيب الوحشي بدلا من هذه المرآة.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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