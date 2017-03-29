العاهل السعودي: الإرهاب والتطرف أخطر ما يواجه الأمة العربية

البحر الميت، الأردن (د ب أ)

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الأربعاء أن الإرهاب والتطرف أخطر ما يواجه الأمة العربية.

وشدد الملك سلمان، في كلمته بالجلسة الافتتاحية لأعمال القمة العربية رقم 28 اليوم، على الحل السلمي للأزمة في اليمن، مؤكدا على وحدة اليمن وتحقيق وحدته واستقراره.

وأوضح أن الحل في اليمن يجب أن يتم على أساس المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني.

وأشار العاهل السعودي إلى أن الشعب السوري يتعرض للقتل والتهميش ما يتطلب حلا سياسيا سريعا.

ودعا العاهل السعودي الفرقاء في ليبيا إلى العمل على حفظ أمن واستقرار الأراضي الليبية.

وانطلقت القمة العربية في دورتها العادية الثامنة والعشرين على ضفاف البحر الميت بالأردن اليوم بمشاركة ملوك ورؤوساء وأمراء ورؤوساء وفود الدول العربية.