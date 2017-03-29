السيسي: استئناف مفاوضات جنيف مؤشر إيجابي لحل الأزمة السورية

القاهرة- (مصراوي):

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته بالقمة العربية الثامنة والعشرين، المنعقدة في البحر الميت، إن استئناف المفاوضات السورية في جنيف مؤشرا إيجابيا تجاه حل الأزمة، التي دخلت عامها السابع منذ أيام.

وأشار السيسي إلى أن الاسابيع الماضية شهدت تطورا غير مسبوق، تمثلت في استئناف المفاوضات في جينيف بعد عام من توقفها.

تقام مفاوضات جنيف بين الحكومة والمعارضة السوريتين، وتوجه المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا إلى عمان لاطلاع المشاركين في القمة العربية على الجهود المبذولة لتسوية النزاع السوري، وسط إعلان الهيئة العليا للمفاوضات تسجيل "تقدم نسبي".

ولم تحضر سوريا القمة العربية، إلا أن العلم سوري لم يغب عنها، إذ وضع منظمو الحدث قناني الماء وكل ما يلزم على الطاولة، ما أسبغ على المشهد الكثير من الظلال، والكثير من الشجن والأمل في أن لا يطول غياب دمشق عن شقيقاتها، خاصة في مثل هذه المحافل العربية.