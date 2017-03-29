أخبار عاجلة

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب لـ أمير طعيمة ...أنا حساك راجل مش حمش -
شيري ستوديو - الفنانة الجميلة /هند صبري ... أكتر صفة إتعلمتها من والدي هي " التمرد " -
إلغاء رحلتين متجهتين إلى الخرطوم لعدم جدواهما الاقتصادية -
غلق 3 طرق بقنا بسبب سوء الأحوال الجوية -
ننشر أول معلومات عن "محمود مبارك" المشتبه به فى تفجير الكنيسة المرقسية -
بالصور- رموز الدولة ووفود دبلوماسية في عزاء شهداء تفجير المرقسية بالإسكندرية -
شيري ستوديو - الشاعر المبدع / أمير طعيمة ... من محاسب شاطر في بنك إلى شاعر كبير -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... حسن أبو السعود إحتضني في بداياتي وكان سند ليا -
شيري ستوديو - راغب علامة لـ شيرين عبد الوهاب ... إنتي فظيعة وأنا بموت فيكي -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... يشعل المسرح بأغنية " شفتك إتلخبطت " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

السيسي: استئناف مفاوضات جنيف مؤشر إيجابي لحل الأزمة السورية

Google+ Print
السيسي: استئناف مفاوضات جنيف مؤشر إيجابي لحل الأزمة السورية السيسي: استئناف مفاوضات جنيف مؤشر إيجابي لحل الأزمة السورية

مصراوي Masrawy

الرئيس عبد الفتاح

القاهرة- (مصراوي):

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته بالقمة العربية الثامنة والعشرين، المنعقدة في البحر الميت، إن استئناف المفاوضات السورية في جنيف مؤشرا إيجابيا تجاه حل الأزمة، التي دخلت عامها السابع منذ أيام.

وأشار السيسي إلى أن الاسابيع الماضية شهدت تطورا غير مسبوق، تمثلت في استئناف المفاوضات في جينيف بعد عام من توقفها.

تقام مفاوضات جنيف بين والمعارضة السوريتين، وتوجه المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا إلى عمان لاطلاع المشاركين في القمة العربية على الجهود المبذولة لتسوية النزاع السوري، وسط إعلان الهيئة العليا للمفاوضات تسجيل "تقدم نسبي".

ولم تحضر سوريا القمة العربية، إلا أن العلم سوري لم يغب عنها، إذ وضع منظمو الحدث قناني الماء وكل ما يلزم على الطاولة، ما أسبغ على المشهد الكثير من الظلال، والكثير من الشجن والأمل في أن لا يطول غياب دمشق عن شقيقاتها، خاصة في مثل هذه المحافل العربية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

رئيس قبرص يعزي السيسي في ضحايا «تفجيري طنطا والإسكندرية»

رئيس قبرص يعزي السيسي في ضحايا «تفجيري طنطا والإسكندرية»