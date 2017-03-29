الغضبان يقرر نقل فدائي بورسعيد لمستشفى المعادي العسكري (صور)

بورسعيد – طارق الرفاعي:

قرر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، نقل الفدائي محمد مهران، أحد أبطال المقاومة الشعبية خلال العدوان الثلاثي على بورسعيد عام 1956، والذي فقد عينيه على أيدي المستعمر، إلى مستشفى المعادي العسكري، لاستكمال علاجه.

ووجه الغضبان، خلال زيارته للفدائي البورسعيدي بالمستشفى العسكري، بتوفير كافة الإمكانات العلاجية والصحية، مؤكدًا على أن البطل يحظى بمكانة خاصة في قلوب الشعب المصري، وأن بطولاته وتضحياته سيسجلها التاريخ على مر العصور والأجيال، وسيظل مبعث فخر لأجيالنا المقبلة.

وأصيب البطل محمد مهران بوعكة صحية، نقل على إثرها للمستشفى العسكري في بورسعيد، لمتابعة حالته الصحية، وتقديم الإسعافات والعلاج اللازم له.