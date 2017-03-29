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إنشاء أول 11 عمارة سكنية جديدة للإسكان الاجتماعي بالقليوبية

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إنشاء أول 11 عمارة سكنية جديدة للإسكان الاجتماعي بالقليوبية إنشاء أول 11 عمارة سكنية جديدة

القليوبية - أسامه عبدالرحمن:

أعلن اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، البدء خلال الشهر المقبل، في إنشاء أول 11 عمارة سكنية جديدة للإسكان الاجتماعي والاقتصادي، من حساب صندوق الإسكان بالمحافظةن على أن يتم إنشاء الأدوار الأولى محلات تجارية، وبيعها بالمزاد العلني، واستغلال ثمنها في تحمل تكاليف إنشاء باقي العمارات.
وأوضح المحافظ أن المرحلة المقبلة ستشهد بناء المزيد من العمارات السكنية على مستوى الإقليم في إطار مشروع الإسكان الإجتماعي، طالما توافرت الأراضي والتمويل اللازم.

إنشاء أول 11 عمارة سكنية جديدة (2)

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