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بالصور.. انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي المشترك بين "هندسة أسوان" ومصنع كيما

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مصراوي Masrawy

فعاليات المؤتمر العلمي

أسوان - إيهاب عمران:

انطلقت، صباح اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر العلمي الأول في هندسة القوى الكهربائية، والذي تنظمه كلية الهندسة بجامعة أسوان، بالاشتراك مع مصنع كيما، تحت رعاية الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة.

وقال الدكتور لؤي سعد الدين، عميد كلية الهندسة بأسوان ورئيس المؤتمر: "إن المؤتمر يأتي في إطار التعاون العلمي بين الجامعة متمثلة في كلية الهندسة، والشركات الصناعية متمثلة في شركة كيما، من أجل دفع عجلة البحث العلمي وربطه بالإنتاج".

يناقش المؤتمر، خلال يومي انعقاده، عددًا من الأبحاث والمشكلات التي تعاني منها الصناعة المصرية، وأيضًا ربط البحث العلمي بالإنتاج والشركات الصناعية، وذلك لتوفير التمويل اللازم لإجراء الأبحاث العلمية والاستفادة منها.

فعاليات المؤتمر العلمي (2)

فعاليات المؤتمر العلمي (3)

فعاليات المؤتمر العلمي (4)

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