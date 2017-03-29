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التحريات الأولية: انفجار الإطار الخلفي سبب انقلاب أتوبيس الأطفال بأسيوط

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التحريات الأولية: انفجار الإطار الخلفي سبب انقلاب أتوبيس الأطفال بأسيوط التحريات الأولية: انفجار الإطار الخلفي سبب انقلاب أتوبيس الأطفال بأسيوط

مصراوي Masrawy

مديرية أمن أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:
كشفت التحريات والمعاينة الأولية التي أجراها ضباط مباحث مديرية أمن أسيوط، اليوم الأربعاء، أن انفجار الإطار الخلفي تسبب في انقلاب أتوبيس رحلات يقل مجموعة من الأطفال، في طريقهم لمسابقة حفظ القرآن الكريم بالطريق الغربي لقرية دكران بمركز أبوتيج.
جاء ذلك بعدما تلقى اللواء عاطف قليعي، مدير أمن أسيوط، إخطارا بانقلاب أتوبيس رحلات رقم 9617 (ي . ص.ا) بمدخل مركز الغنايم على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، يستقله نحو 25 تلميذا، ومشرف، تابعين لمكتب تحفيظ القرآن الكريم بقرية دكران، التابعة لمركز أبوتيج، في طريقهم لمسابقة حفظ القرآن الكريم.
وعلى الفور، انتقلت 5 سيارات إسعاف لنقل المصابين، لمستشفى الغنايم المركزي، وبمعاينة الشرطة تبين أن انفجار الإطار الخلفي تسبب في وقوع الحادث، وإصابة الأطفال والمشرف، وجار رفع آثار الحادث.

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