التنظيم والإدارة يصدر دليلًا يوضح خدماته للمواطنين

كتبت - ندى الخولي:

أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة دليلا للخدمات التي يقدمها الجهاز بهدف التعرف على البيانات والمستندات المطلوبة لإنجاز تلك الخدمات والمدة المحددة لتنفيذها.

وأوضح رئيس الجهاز المستشار الدكتور محمد جميل - في تصريح اليوم الأربعاء- أن الدليل يعد تصنيفا ووصفا دقيقا لكل خدمة من الخدمات التي يقدمها الجهاز، مشيرا إلى أن إصدار الدليل يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو رفع مستوى أداء الخدمات التي يقدمها الجهاز الإداري للدولة لتكون بشكل أفضل وأسرع.

وأضاف رئيس الجهاز أن الدليل يوضح الخدمات المقدمة في عشرة مجالات على رأسها التنظيم وترتيب وموازنة الوظائف والخدمة المدنية والتدريب وشئون مديريات التنظيم والإدارة والإعلان المركزي عن شغل الوظائف الشاغرة فضلا عن الإدارات المركزية المسئولة عن إتمام هذه الخدمات.

وأشار إلى أنه سيتم نشر دليل الخدمات على الموقع الإلكتروني للجهاز"www.caoa.gov.eg"، معربا عن ترحيبه بكل الآراء والمقترحات التي تستهدف رفع مستوى الخدمات في الجهاز الإداري للدولة.

وكان الجهاز أصدر منذ أيام دليلا استرشاديا بالاختصاصات الموجودة في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وذلك في إطار حرص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على التيسير والتسهيل على الوحدات الإدارية المختلفة بما ينعكس في النهاية على مستوى الخدمة المقدمة للمواطن.