خادم الحرمين: الأزمة السورية تحتاج لحل «سياسي»

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قال العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إن أخطر ما يواجه الدول العربية هو التطرف والإرهاب، مؤكدا أن الشعب السوري لا زال يتعرض للقتل والتشريد.

وأضاف سلمان، خلال كلمته بالقمة العربية، أن الوضع السوري يتطلب إيجاد حل سياسي لإنهاء الأزمة وتخليص الشعب السوري مما يعاني منه.

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وتابع: "علينا مساعدة اليمن على تحقيق الأمن والاستقرار، مؤكدًا على ضرورة استمرار إرسال المساعدات الإنسانية لكافة الدول التي تعاني مخاطر وعنف الإرهاب".

واستكمل:"أدعو الله أن يوفقنا جميعا بما يخدم الدول العربية ويخلصنا من الإرهاب".