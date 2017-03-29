أمير الكويت: الأمة العربية في«غُمة».. والربيع العربي عطل التنمية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إن الربيع العربي عطل التنمية في العديد من الدول العربية، موضحًا أنه يجب علينا الاستفادة مما نواجه من تحديات ومخاطر تفرض علينا الالتزام بنهج محدد.

وأضاف صباح، خلال كلمته بالقمة العربية، اليوم الأربعاء: "نحن مطالبون أن يكون التعامل وفق نهج مختلف عن السابق، حتى تزاح هذه الغمه عن الأمة العربية بأكملها، موضحا أن الموضوعات الاعتيادية يمكن تأجيلها حتى ننتهي من مشاكلنا".

شاهد أيضا

وتابع: "الخلافات التي نعاني منها لن تقودنا إلا لمزيد من الفرقة والضعف، الأمر الذي يتوجب علينا العمل بجهد للسمو ولا ندع مجال لمن يحاول التربص بالأمة ويشل حركتها على تجاوز هذه الأزمة، مؤكدا أن الأزمة العربية تعاني كوارث وحروب طاحنه ألقت بتأثيرات سلبيه على الأوضاع الاقتصادية لكافة الدول العربية".

واستكمل:"نواصل عملنا مع المجتمع الدولي لتخفيف معاناه الشعوب، إدراكا لحجم المأساة التي تعاني منها هذه الشعوب، والمجتمع الدولي لا زال يقف عاجزا لوضع حل لما تعيشه سوريا من ظلم وقتل، وذلك بسبب تضارب المصالح والمواقف المتصلبة التي نأمل أن نجد لها حل نهائي بالقمة".