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أب بالشرقية يتهم مسن بهتك عرض نجله 3 سنوات

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أب بالشرقية يتهم مسن بهتك عرض نجله 3 سنوات أب بالشرقية يتهم مسن بهتك عرض نجله 3 سنوات

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كتب: إسلام عبد الخالق

تباشر النيابة العامة، بمدينة الإبراهيمية، بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، التحقيقات، في بلاغ مقدم من فلاح مقيم إحدي القري التابعة لمركز الإبراهيمية، يتهم فيه مسن 50 عامًا، بهتك عرض طفله الذي لم يتجاوز الثلاث سنوات.

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تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية يفيد بلاغا بالواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 742 إداري مركز الإبراهيمية لسنة 2017.

وأخطرت النيابة العامة، لتولي التحقيقات، برئاسة المستشار أحمد عبد الخالق مدير النيابة.

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التحرير

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