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القوى العاملة تتسلم أول نسخة جديدة من دليل التصنيف المهني المصري

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القوى العاملة تتسلم أول نسخة جديدة من دليل التصنيف المهني المصري القوى العاملة تتسلم أول نسخة جديدة من دليل التصنيف المهني المصري

التحرير

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تسلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، النسخة الأولى من دليل التصنيف المهني المصري للعام الحالي، الذي أعده مركز معلومات مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة القوى العاملة والجهات المعنية، لبدء العمل به، لمسايرة أكواد الدليل المهني العالمي.

حيث قام وفد من مركز معلومات مجلس الوزراء برئاسة اللواء حمدي حلمي رئيس الإدارة المركزية للتخطيط الاستراتيجي والمشروعات بالمركز، والعميد أحمد شوقي مدير إدارة بيانات الوزارات بالمركز بتسليم الدليل للوزير.

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وأثنى "سعفان" على الجهد المبذولة من المركز في التعاون مع الوزارة لإعداد الدليل، مشيرًا إلى أنه سيكون له دور مهم ومردود جيد على سوق العمل المصري والعربي، مؤكدًا أن إعداد دليل التصنيف المهني خطوة مهمة يجب أن يتبعها إعداد دليل لتصنيفات أخرى مثل أكواد الصناعة وغيرها.

وأشار وفد معلومات الوزراء إلى أن وزارة القوي العاملة هي أول جهة تتسلم الدليل نظرًا للدور والمجهود الذي قامت به في سبيل إعداده، مؤكدًا أنه من خلال الدليل سيتم ربط التصنيف المهني المصري بدليل التصنيف العربي لتوحيد المسميات المختلفة للمهنة الواحدة في الدول العربية بربطها بكود واحد، كما تم استحداث أكثر من 3000 مهنة جديدة طرأت على سوق العمل المصري، فضلًا عن قيام الوزارة باستحداث توصيف لكل مهنة في نقاط محددة لضمان حقوق العاملين في الدول العربية والدولية.

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التحرير

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