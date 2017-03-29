أسعار الأسماك والداجن اليوم الأربعاء 29 مارس

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

شهدت أسعار الأسماك والدواجن، اليوم الأربعاء 29 مارس 2017، ارتفاعًا طفيفًا - ليسجل كيلو سمك البلطي نحو 32 لـ35 جنيهًا للكيلو.

فيما سجل فيليه البلطي نحو 55 لـ60 جنيه للكيلو، بينما سجل البياض الأملس نحو 43 لـ45 جنيه للكيلو، و المكرونة الخليجي نحو 33 لـ40 جنيه للكيلو، والبرانيس الإسكندراني نحو 25 لـ30 جنيهًا للكيلو، و الجمبرى الجامبو نحو 16 لـ 180 جنيه للكيلو.

شاهد أيضا

يأتى هذا في الوقت الذي واصلت فيه أسعار الدواجن ارتفاعها صباح اليوم، لتسجل الدواجن البيضاء نحو 33 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدية نحو 38 جنيهًا للكيلو، وزوج الحمام نحو 50 جنيه، البط والأوز سجل نحو 45 جنيه للكيلو، بينما سجلت الهياكل نحو 12 جنيه للكيلو، و أوراك الداجن نحو 29 جنيهًا للكيلو.