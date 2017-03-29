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موديز: توقعات بانخفاض عجز الموازنة العامة إلى 11% خلال العام الجاري

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موديز: توقعات بانخفاض عجز الموازنة العامة إلى 11% خلال العام الجاري موديز: توقعات بانخفاض عجز الموازنة العامة إلى 11% خلال العام الجاري

التحرير

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أصدرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تقريرًا حول توقعاتها بشأن وضع الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة، مبدية تفاؤلها ببرنامج صندوق النقد الدولي.

وقالت "الوكالة": إن "برنامج صندوق النقد الدولي الخاص بمصر سيدعم الوضع المالي والخارجي، لكن وتيرة الإصلاحات قد تتباطأ".

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وتوقعت موديز انخفاض عجز الموازنة المصري بنسبة 11% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الجارية 2017، وينخفض إلى 8.5% خلال عام 2019، وذلك في مقابل نحو من 12.6% فى 2016.

وأشارت "موديز" إلى أن توقعاتها بالنسبة للعجز جاءت أكثر تحفظًا من توقعات صندوق النقد الدولي بعجز نسبته 10% من الناتج المحلي في 2017، ونحو 6.1% في 2019، كما توقعت ارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية المصري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017، على أن يبدأ في التراجع بداية من 2018 بفعل انخفاض سعر الصرف.

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التحرير

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