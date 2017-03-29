التعاون الإسلامي: الإرهاب لا دين له.. وتوقيت «القمة» بالغ الأهمية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، إن لقاء القمة العربية يأتي في توقيت بالغ الأهمية ضمن متغيرات سياسية وأمنية غير مسبوقة تضع الجامعة العربية والمنطمة الإسلامية في خندق واحد لمواجهة التحديات.

وأضاف العثيمين، خلال كلمته بالقمة العربية بالأردن، اليوم الأربعاء، أن قضية فلسطين على رأس الأهتمام: "منظمة التعاون الإسلامي تؤكد رفضها للإرهاب التطرفي وأهمية القضاء على الإرهاب الذي تتنافي أعماله مع ديننا الحنيف".

شاهد أيضا

وتابع :"الإرهاب لا دين ولا عرق ولا جنسية له، نحترم حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون السياسية الداخلية للبلاد، ونتابع أوضاع الآقليات المسلمة في جميع أنحاء العالم وبذل كل جهود من أجل تحسين أوضاعهم لممارسة شعائرهم بما لا ينقص من حقوقهم".