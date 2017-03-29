وزير البترول يعقد جلسة مباحثات مع رئيس مجموعة «أديسون» الإيطالية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

عقد وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، اليوم الأربعاء، جلسة مباحثات في مدينة رافينا الإيطالية مع رئيس مجموعة أديسون الإيطالية مارك بينايون على هامش مشاركته في المؤتمر الدولى التاسع لدول حوض البحر المتوسط للبترول، والذي يعقد بالتناوب بين مدينتي الأسكندرية ورافينا منذ عام 2000 بحضور مارشيو كورتيلا الرئيس التنفيذي للمجموعة و نيكولاس كاشروف مدير عام اديسون مصر - ومن الجانب المصري المهندس أسامة البقلي رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والجيولوجي أشرف فرج وكيل وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشاف.

وخلال اللقاء تم استعراض أنشطة الشركة الحالية في مصر في مجال البحث عن البترول والغاز وتنمية الحقول خاصة بالبحر المتوسط، حيث استعرض الوزير مع مسئولي الشركة الإيطالية برنامج العمل الجاري لوضع الآبار الجديدة على الإنتاج وزيادة معدلات إنتاج الغاز من حقل أبوقير بالبحر المتوسط والمشروع الجديد لإنتاج الكهرباء من الغاز المنتج والفرص المستقبلية لتنمية احتياطيات جديدة للغاز بهذه المنطقة، كما تم بحث برامج عمل الشركة الإيطالية وضخ استثمارات لتنفيذ عمليات البحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعي في مناطق امتيازها بالمياه العميقة بالبحر المتوسط في ضوء الاحتمالات العالية بهذه المناطق، و خطط زيادة الإنتاج وكذلك ضخ الاستثمارات في دلتا النيل والصحراء الغربية وخليج السويس.

وأكد "الملا" على التزام قطاع البترول باستراتيجية العمل مع الشركاء الأجانب في مصر والتي تقوم على المصداقية والالتزام الكامل تجاه الشركاء وتحقيق التوازن وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار بما يعود بالمنفعة المتبادلة .

شاهد أيضا

ونوه رئيس مجموعة أديسون الإيطالية أن شركته تعمل على تكثيف أنشطتها في مصر في المناطق الواعدة، وأنها تتطلع لزيادة إنتاجها من الثروات البترولية وخاصة الغاز الطبيعي في ضوء الأعمال الجارية بعدد من مناطق المياه العميقة بالبحر المتوسط التي تتمتع بفرص كبيرة لاكتشاف الغاز وإضافة احتياطيات جديدة، معربًا عن تطلعه إلى دعم الشراكة مع قطاع البترول المصري في ظل الفرص الواعدة والمزايا التنافسية وسياسات دعم مناخ الاستثمار في مصر بصفة عامة وصناعة البترول بصفة خاصة، مشيدًا بالرؤية الواضحة للحكومة لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة الطاقة.

تجدر الإشارة إلى أن وزير البترول يشارك حاليًا على رأس وفد بترولي رفيع المستوى في فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي التاسع لدول حوض البحر المتوسط (omc) برافينا الإيطالية والذي يعد فرصة جيدة لإجراء نقاشات علمية وعملية تثري الصناعة البترولية وتفتح آفاقًا واسعة للاطلاع على التقنيات الحديثة المستخدمة في صناعة البترول وخاصة فى البحث والتنقيب والإنتاج من المياه العميقة لكل المهتمين بالصناعة البترولية وخاصة المستثمرين، كما يعد فرصة طيبة لعرض الفرص الاستثمارية بقطاع البترول في ظل استراتيجية مصر فى التحول لمركز إقليمي للطاقة وكذلك تدعيم التعاون بين دول حوض البحر المتوسط المشاركة في المؤتمر.

و سيتم خلال المؤتمر بحث عدد من القضايا الهامة المرتبطة بصناعة الغاز الطبيعي في منطقة البحر المتوسط، كما يعد فرصة للتعرف على التكنولوجيات الحديثة وبحث كيفية مواجهة التحديات المستقبلية.