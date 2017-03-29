مصدر: اتحاد الكرة لا يستطيع الدعوة إلى جمعية عمومية طارئة

التحرير

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أكد مصدر باتحاد الكرة لـ"التحرير"، أن ما ذكره مجدي عبد الغني عضو الجبلاية، عن الدعوة لجمعية عمومية طارئة حال رفض استشكال المجلس على حكم بطلان الانتخابات غير صحيح.

وقال المصدر إن مجلس الإدارة حال رفض الاستشكال لن تكون له صفة قانونية للدعوة إلى جمعية عمومية، وبالتالي فإنه في حال الدعوة لعقد اجتماع جمعية عمومية سيكون اجتماعًا باطلًا وقراراته لن يُعتد بها.

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وواصل بأن المجلس قد يدعو لاجتماع جمعية عمومية قبل رفض الاستشكال، على اعتبار أن الاستشكال يوقف تنفيذ الحكم.

وكان مجلس اتحاد الكرة قد تقدم باستشكال، لإيقاف تنفيذ قرار حل مجلس إدارته، بعد الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري.