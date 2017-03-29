أخبار عاجلة

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب لـ أمير طعيمة ...أنا حساك راجل مش حمش -
شيري ستوديو - الفنانة الجميلة /هند صبري ... أكتر صفة إتعلمتها من والدي هي " التمرد " -
إلغاء رحلتين متجهتين إلى الخرطوم لعدم جدواهما الاقتصادية -
غلق 3 طرق بقنا بسبب سوء الأحوال الجوية -
ننشر أول معلومات عن "محمود مبارك" المشتبه به فى تفجير الكنيسة المرقسية -
بالصور- رموز الدولة ووفود دبلوماسية في عزاء شهداء تفجير المرقسية بالإسكندرية -
شيري ستوديو - الشاعر المبدع / أمير طعيمة ... من محاسب شاطر في بنك إلى شاعر كبير -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... حسن أبو السعود إحتضني في بداياتي وكان سند ليا -
شيري ستوديو - راغب علامة لـ شيرين عبد الوهاب ... إنتي فظيعة وأنا بموت فيكي -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... يشعل المسرح بأغنية " شفتك إتلخبطت " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

مصدر: اتحاد الكرة لا يستطيع الدعوة إلى جمعية عمومية طارئة

Google+ Print
مصدر: اتحاد الكرة لا يستطيع الدعوة إلى جمعية عمومية طارئة مصدر: اتحاد الكرة لا يستطيع الدعوة إلى جمعية عمومية طارئة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكد مصدر باتحاد الكرة لـ"التحرير"، أن ما ذكره مجدي عبد الغني عضو الجبلاية، عن الدعوة لجمعية عمومية طارئة حال رفض استشكال المجلس على حكم بطلان الانتخابات غير صحيح.

وقال المصدر إن مجلس الإدارة حال رفض الاستشكال لن تكون له صفة قانونية للدعوة إلى جمعية عمومية، وبالتالي فإنه في حال الدعوة لعقد اجتماع جمعية عمومية سيكون اجتماعًا باطلًا وقراراته لن يُعتد بها.

شاهد أيضا

وواصل بأن المجلس قد يدعو لاجتماع جمعية عمومية قبل رفض الاستشكال، على اعتبار أن الاستشكال يوقف تنفيذ الحكم.

وكان مجلس اتحاد الكرة قد تقدم باستشكال، لإيقاف تنفيذ قرار حل مجلس إدارته، بعد الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية

«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية

وزير القوى العاملة أمام البرلمان: نوفر وظائف للشباب بالتعاون مع القطاع الخاص

وزير القوى العاملة أمام البرلمان: نوفر وظائف للشباب بالتعاون مع القطاع الخاص

عيسى: الأزهر يدرس منهج داعش.. وأحاديث البخاري تؤيد ما يحدث للأقباط

عيسى: الأزهر يدرس منهج داعش.. وأحاديث البخاري تؤيد ما يحدث للأقباط

تامر أمين: «شرف أن يكون المواطن مخبرًا لبلده»

تامر أمين: «شرف أن يكون المواطن مخبرًا لبلده»