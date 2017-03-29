الصين: اعتقال 11 شخصا عقب انفجار بمبنى سكني

بكين (أ ش أ)

أعلنت السلطات الصينية اليوم إلقاء القبض على 11 شخصا يشتبه في أنهم تسببوا في انفجار في مبنى سكني متعدد الطوابق بمنطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم بشمال الصين يوم السبت الماضي، مما أسفر عن مصرع خمسة أشخاص وإصابة 25 آخرين.

وقالت الشرطة المحلية أن هناك شكوكا أن الانفجار الذي وقع في حوالي الساعة الثانية من بعد ظهر يوم السبت بتوقيت بكين، ربما كان ناجما عن تخزين متفجرات بشكل غير قانوني بداخل المبنى في مدينة باوتو، وأشارت إلى أن التحقيقات لا تزال جارية في أسباب حدوثه.

وكان الانفجار قد تسبب من شدته في انهيار جزء من المبني ، وتضرر 83 منزلا وتشريد 259 شخصا، حيث اضطرت الحكومة المحلية لنقل جميع السكان الذين تأثرت منازلهم على أثره إلى أماكن إقامة مؤقتة حفاظا على سلامتهم.

وكان مسئولون محليون قد أكدوا - في تصريحات نقلتها وكالة شينخوا للأنباء في وقت سابق - إن المصابين في حالة مستقرة، وأن فرق الطاقة والمياه ومكافحة الحرائق وسلامة العمل والبيئة تعمل بكل جهد لضمان أن الانفجار لن يؤدي إلى كوارث ثانوية.