ظواهر في الكونميبول| مورينيو تخصص عكننة الأرجنتين.. وسانتشيز يعادل رقم سالاس

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اختتمت فجر اليوم الأربعاء الجولة الرابعة عشر من تصفيات أمريكا الجنوبية "الكونميبول" المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا، حينما أطلق الحكم فيكتور هيجو كاريلو كازانوفا، صافرته معلنًا عن فوز المنتخب البرازيلي بثلاثية نظيفة أمام باراجواي، في المباراة التي أقيمت بملعب أرينا كورينثيانز.

وشهدت الجولة الرابعة عشر، إقامة خمس مباريات انتهت جميعها بالفوز، حيث فازت كل من بوليفيا وكولومبيا وتشيلي والبرازيل وبيرو، على الأرجنتين والإكوادور وفنزويلا وباراجواي وأوروجواي، على الترتيب، سجلت خلالهم 14 هدفًا.

وتأهل المنتخب البرازيلي رسميًا إلى مونديل روسيا، بعد فوزه أمس، الذي رفع رصيده من النقاط إلى 33 نقطة منفردًا بالمركز الأول، فيما تأتي كولومبيا في المركز الثاني (24)، ثم أوروجواي ثالثًا (23)، ثم في الركز الرابع تشيلي (23)، ثم الأرجنتين في المركز الخامس (22).

بينما تحتل الإكوادور المركز السادس برصيد 20 نقطة، ثم حلت بيرو في المركز السابع (18)، ثم المركز الثامن لمنتخب باراجواي (18)، واحتلت بوليفيا المركز التاسع (10) وتم خصم 4 نقاط منها بسبب إشراك لاعب بشكل غير قانوني في مباراتين، فيما تحتل فنزويلا المركز العاشر والأخير بـ 6 نقاط فقط.

وكما هو متعارف بأن تلك المنتخبات تلعب نظام الدوري ويتأهل لكأس العالم المنتخبات أصحاب المراكز من الأول إلى الرابع، فيما يلعب المنتخب صاحب المركز الخامس أمام الفريق المتأهل من أوقيانيوسيا.

وفيما يلي نستعرض ظواهر من الجولة الرابعة عشر في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018:

- من أهداف البوليفي مارسيلو مارتينز مورينو الـ4 الأخيرة في تصفيات كأس العالم؛ 3 جاءت ضد الأرجنتين (هدف في 2011، هدف في 2013، هدف الأمس 2017).

- منتخب الأرجنتين لم يفز في آخر 4 مباريات بدون ليونيل ميسي، كما أن 83% هي نسبة فوز الأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2018 مع ليونيل ميسي (5 من 6)، مقابل 12.5% فقط من دونه (1 من 8).

- منتخب الأرجنتين حصد 15 من أصل 18 نقطة ممكنة مع ليونيل ميسي في تصفيات كأس العالم 2018 (83%)، مقابل 7 من 24 من دونه (29%).

- بابلو إسكوبار اشترك بـ4 من أهداف بوليفيا الـ7 الأخيرة في تصفيات كأس العالم (سجل 3 وصنع 1).

- سجلا خواكين بوتيرو (20) وفيكتور أجوستين أوجارتي (16) هدف مع منتخب بوليفيا أكثر من مارسيلو مارتينز مورينيو (15 هدف).

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- راداميل فالكاو وأرنولدو إيجواران (25) وفاوستينو أسبرييا (20) سجلوا أهداف مع منتخب كولومبيا أكثر من جيمس رودريجيز (19 هدفًا).

- منتخب الأرجنتين تلقى هدفين على الأقل في 4 مباريات متتالية خارج أرضه للمرة الأولى في تاريخ تصفيات كأس العالم.

- أليكسيس سانتشيز (108 مباريات) عادل رقم مارسيلو سالاس (70 مباراة) كأفضل هداف في تاريخ منتخب تشيلي، برصيد 37 هدفًا.

- تم التصدي لـ6 ركلات جزاء في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2018؛ 3 من قبل حراس فنزويلا (2 هرنانديز، 1 فارنييز) بنسبة 50%.

- منتخب تشيلي فاز في 5 مباريات على التوالي ضد فنزويلا، أفضل أرقامه ضدهم في تاريخ تصفيات كأس العالم.

- فيليبي كوتينيو اشترك بـ5 أهداف في 5 مباريات على أرضه مع البرازيل في تصفيات كأس العالم 2018 (سجل 3 وصنع 2).

- نيمار اشترك بـ8 أهداف في آخر 4 مباريات مع البرازيل في تصفيات كأس العالم (سجل 4 وصنع 4).

- منتخب البرازيل فاز في 8 مباريات على التوالي في تصفيات كأس العالم، ليعادل رقم أمريكا الجنوبية القياسي (البرازيل 8 من 1977 إلى 1985).

- كارلوس سانتشيز سجل هدفه الأول مع الأوروجواي، وذلك في مباراته الـ28.

- باولو جيريرو سجل 10 أهداف في تصفيات كأس العالم، وجيفرسون فارفان (15) سجل أكثر مع منتخب بيرو.