لهذا السبب لا يوجد أسماء لشوارع اليابان

مصراوي Masrawy

كتب - هشام عواض:

اليابان دائمًا ما تتميز عن باقي دول العالم، في كثير من الأشياء بداية من التكنولوجيا الحديثة وحتى العادات ونمط الحياة، وهناك شيئاً مميزًا في شوارع اليابان أن أغلبها ليس لها أسماء.

وتتميز اليابان باتباع نظام "عنونة" مختلف عن باقي دول العالم، فبدلًا من إعطاء أسماء للشوارع، يتم إعطاء أرقام للبلوكات أو المربعات السكنية وتبقى الشوارع بدون أسماء، بحسب موقع " todayifoundout".

وهذا النظام يكون بتقسيم المدينة إلى مربعات سكنية، ثم يتم ترقيم كل مربع سكني، ومن ثم ترقيم المباني، وإن أردت منطقة ما، فبدلًا من أن تسأل عن الشارع، فعليك أن تسأل عن المربع السكني.

والنظام الياباني في العنونة هذا ليس بالسهل على الأشخاص الغريبين، وقد تتوه في البداية، إذا لم تستعين بخريطة أو نظام تحديد المواقع الجغرافية.

وفي الأماكن العامة مثل محطات القطارات ومواقف الحافلات، يوجد الخرائط لتسهيل معرفة المربع الذي يريده الشخص.

ومن الأشياء الأخرى المثيرة للاهتمام في نظام عنونة الشوارع في اليابان، كيفية تحديد موقع داخل المربع، على سبيل المثال يتم إعطاء كل مبنى أو منزل داخل المربع رقمًا معينًا، لكنه قد لا يكون واضحًا عند النظر إليه.

ونظام العنونة يكون على سبيل المثال منزل رقم 1، قد يكون بجوار منزل رقم 11. والسبب في ذلك أنه يتم منح الأرقام للمباني داخل المربع بناء على تاريخ البناء، وهذا ما يجعل العثور على مكان صعبًا في اليابان.