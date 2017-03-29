غلق 8 صيدليات في المنوفية

المنوفية مروة فاضل:

قرر الدكتور هشام عبدالباسطن محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، تنفيذ الغلق الإداري لـ6 صيدليات بشبين الكوم والسادات، لمزاولتها النشاط بدون مدير مسؤول، بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955م، لمدة شهر من تاريخ الغلق واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيالها.

ووافق محافظ المنوفية على غلق صيدليتين بأشمون وتلا لمدة ثلاثة أشهر، لمزاولتهما النشاط دون مدير صيدلي، وذلك بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955م.

وشدد المحافظ على استمرار حملات إدارة التفتيش الصيدلي وغيرها من الإدارات بنطاق المحافظة، للحفاظ على سلامة المعروض من الدواء واستيفاء الإجراءات القانونية اللازمة لمزاولة المهنة.