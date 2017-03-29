ضبط متهم هارب من تنفيذ أحكام قضائية بالمؤبد في الإسماعيلية

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

تمكنت حملة أمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، من ضبط متهم هارب من تنفيذ أحكام قضائية بالمؤبد.

كانت معلومات وردت لإدارة البحث الجنائي، مفادها تواجد المتهم الهارب "يوسف. م .س. س"، وشهرته "يوسف العيادي"، من قبيلة عرب العيايدة، مواليد 4/1/1983، عامل مقيم بدائرة مركز القنطرة شرق، في مزارع الزيتون، وبحيازته سلاح ناري سريع الطلقات وذخائر، بقصد ارتكاب جرائم سرقات بالإكراه، ومقاومة السلطات.

وبالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام، ودعم قوات الأمن، أُعدت حملة لاستهداف المتهم، وأسفرت عن ضبطه وبحوزته سلاح ناري (بندقية غربي)، وعدد 26 طلقة من ذات العيار.

,تحرّر المحضر اللازم وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.