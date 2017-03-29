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إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بشبرا

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إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بشبرا إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بشبرا

مصراوي Masrawy

مشاجرة بالأسلحة النارية

القليوبية - أسامه عبدالرحمن:

أصيب 5 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية في شبرا الخيمة، بسبب أولوية تحميل الركاب بموقف سيارات في منطقة بيجام.

وسيطرت الأجهزة الأمنية على أطراف المشاجرة، وتم نقل المصابين لمستشفى ناصر العام.

تلقى العقيد حسن زيور، رئيس فرع البحث الجنائي، بلاغا بوقوع مشاجرة، ووجود مصابين، بأحد المواقف للسيارات، بمنطقة بيجام، فانتقلت أجهزة الأمن، وسيطرت على المشاجرة.

وتبين أن المشاجرة بين طرف اول: "أحمد. ع. ع"، 25 سنة، سائق، و"كريمة. ع. م"، 47 سنة، ربة منزل، ونجلها "عبدالرحمن. م"، 24 سنة، عامل، و"أمل. ع"، 29 سنة، ربة منزل، و"محمود. ع. ح"، 22 سنة عامل، وطرف ثان "خالد. ع. م"، 39 سنة، عامل مصاب برش خرطوش، وشقيقه "بهاء"، 29 سنة، عامل، مصاب، و"أحمد. م"، 27 سنة، عامل، مصاب. 

نشبت المشاجرة بسبب مشادة كلامية بين الطرفين، لامتلاكهما سيارات أجرة تعمل بموقف المؤسسة، واختلافهما على أولوية التحميل، وتطور المشاجرة، لإطلاق الطرف الأول أعيرة نارية، محدثا إصابة أفراد الطرف الثاني، وكذلك إسلام أسامة عبدالمنعم عواد، 17 سنة، برش خرطوش، وعبدالرحمن شعبان محمد صالح، 17 سنة، برش خرطوش بالوجه، تصادف تواجدهما بمكان المشاجرة.

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات، وتم تعيين خدمات أمنية لملاحظة الحالة بالمنطقة.

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