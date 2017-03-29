أمين عام الأمم المتحدة: حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام

البحر الميت، الأردن (د ب أ)

أكد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الأربعاء أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وقال في كلمة أمام القمة العربية المنعقدة في الأردن :"حل الدولتين هو الحل الوحيد لتحقيق السلام وتحقيق الطموحات ... ولا خطة بديلة" يمكنها إنهاء الصراع.

ودعا جوتيريش الدول العربية إلى الوحدة وحل الخلافات.

وقال :"حان الوقت لوقف القتال في سوريا... فأي تقدم في مكافحة الإرهاب لن يكلل بالنجاح دون حل سياسي".