14 شخصية مفوضة إدارة التيار الصدري بعد تهديدات بقتل مقتدى الصدر

بغداد (أ ش أ)

فوض زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر، قيادة التيار في إدارة الأعمال العامة للتيار الصدري بالإنابة عن والتشاور معه والهيئة القيادة في هذه الأمور، بعد أيام من الاعلان عن تلقيه تهديدات بالقتل من جهات داخلية وخارجية لم يحددها.

وذكر المكتب الإعلامي للصدر، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أنه تم الاعلان عن أسماء 14 شخصية من أعضاء مجلس الشورى يناط بهم مهام إبداء المشورة له أو للهيئة القيادية للتيار إضافة إلى تمثيله في بعض المحافل وتكون لهم مهام الاشراف والمتابعة والتقييم في الشؤون السياسية والعسكرية والاقتصادية دون التدخل بتفاصيل وجزئيات العمل.

والشخصيات المكلف هم: هادي الدنيناوي ومصطفى اليعقوبي (المالية) وضياء الشوكي وعبدالجبار البعاج وحازم الأعرجي وليد الكريماوي (السياسية) وسلمان الفريجي وصلاح العبيدي وحليم الفتلاوي ومحمد الفرطوسي ومحمد الساعدي وجابر الخفاجي ووليد الزاملي وأبو دعاء العيساوي (العسكرية).

وكان المتحدث باسم التيار الصدري جعفر الموسوي، كشف عن وجود جهات داخلية وخارجية، تقف وراء تهديد زعيم التيار الصدري بالقتل إذا لم يسكت عن الفاسدين ويتخلى عن مشروع الإصلاح .. وأن مقتدي الصدر طالب البرلمان والحكومة العراقية بتعديل قانون الانتخابات واستبدال أعضاء مفوضية الانتخابات الحالية بآخرين مستقلين، وهدد في حال عدم تغيير مفوضية الانتخابات بمقاطعة الانتخابات المقبلة لمنع بقاء السياسيين الفاسدين، واستمرار المظاهرات السلمية ضد الفساد.

وقال الصدر، في كلمة أمام المتظاهرين في ساحة التحرير وسط بغداد يوم الجمعة الماضي، أوصيكم باستمرار ثورة الإصلاح والمحافظة على سلمية المظاهرات وإن نجحوا في قتلي أو اغتيالي فهذا فداء للوطن، وشدد على ضرورة دعم الجيش العراقي ومساندته في حربه التي يخوضها لتحرير الموصل من قبضة تنظيم (داعش) الإرهابي.