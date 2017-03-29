أخبار عاجلة

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب لـ أمير طعيمة ...أنا حساك راجل مش حمش -
شيري ستوديو - الفنانة الجميلة /هند صبري ... أكتر صفة إتعلمتها من والدي هي " التمرد " -
إلغاء رحلتين متجهتين إلى الخرطوم لعدم جدواهما الاقتصادية -
غلق 3 طرق بقنا بسبب سوء الأحوال الجوية -
ننشر أول معلومات عن "محمود مبارك" المشتبه به فى تفجير الكنيسة المرقسية -
بالصور- رموز الدولة ووفود دبلوماسية في عزاء شهداء تفجير المرقسية بالإسكندرية -
شيري ستوديو - الشاعر المبدع / أمير طعيمة ... من محاسب شاطر في بنك إلى شاعر كبير -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... حسن أبو السعود إحتضني في بداياتي وكان سند ليا -
شيري ستوديو - راغب علامة لـ شيرين عبد الوهاب ... إنتي فظيعة وأنا بموت فيكي -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... يشعل المسرح بأغنية " شفتك إتلخبطت " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

14 شخصية مفوضة إدارة التيار الصدري بعد تهديدات بقتل مقتدى الصدر

Google+ Print
14 شخصية مفوضة إدارة التيار الصدري بعد تهديدات بقتل مقتدى الصدر 14 شخصية مفوضة إدارة التيار الصدري بعد تهديدات بقتل مقتدى الصدر

مصراوي Masrawy

زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر

بغداد (أ ش أ)
فوض زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر، قيادة التيار في إدارة الأعمال العامة للتيار الصدري بالإنابة عن والتشاور معه والهيئة القيادة في هذه الأمور، بعد أيام من الاعلان عن تلقيه تهديدات بالقتل من جهات داخلية وخارجية لم يحددها.

وذكر المكتب الإعلامي للصدر، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أنه تم الاعلان عن أسماء 14 شخصية من أعضاء مجلس الشورى يناط بهم مهام إبداء المشورة له أو للهيئة القيادية للتيار إضافة إلى تمثيله في بعض المحافل وتكون لهم مهام الاشراف والمتابعة والتقييم في الشؤون السياسية والعسكرية والاقتصادية دون التدخل بتفاصيل وجزئيات العمل.

والشخصيات المكلف هم: هادي الدنيناوي ومصطفى اليعقوبي (المالية) وضياء الشوكي وعبدالجبار البعاج وحازم الأعرجي وليد الكريماوي (السياسية) وسلمان الفريجي وصلاح العبيدي وحليم الفتلاوي ومحمد الفرطوسي ومحمد الساعدي وجابر الخفاجي ووليد الزاملي وأبو دعاء العيساوي (العسكرية).

وكان المتحدث باسم التيار الصدري جعفر الموسوي، كشف عن وجود جهات داخلية وخارجية، تقف وراء تهديد زعيم التيار الصدري بالقتل إذا لم يسكت عن الفاسدين ويتخلى عن مشروع الإصلاح .. وأن مقتدي الصدر طالب البرلمان والحكومة العراقية بتعديل قانون الانتخابات واستبدال أعضاء مفوضية الانتخابات الحالية بآخرين مستقلين، وهدد في حال عدم تغيير مفوضية الانتخابات بمقاطعة الانتخابات المقبلة لمنع بقاء السياسيين الفاسدين، واستمرار المظاهرات السلمية ضد الفساد.

وقال الصدر، في كلمة أمام المتظاهرين في ساحة التحرير وسط بغداد يوم الجمعة الماضي، أوصيكم باستمرار ثورة الإصلاح والمحافظة على سلمية المظاهرات وإن نجحوا في قتلي أو اغتيالي فهذا فداء للوطن، وشدد على ضرورة دعم الجيش العراقي ومساندته في حربه التي يخوضها لتحرير الموصل من قبضة تنظيم (داعش) الإرهابي.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مدير أمن الأسكندرية يتلقي عزاء شهداء الشرطة بمسجد القائد إبراهيم

مدير أمن الأسكندرية يتلقي عزاء شهداء الشرطة بمسجد القائد إبراهيم

روسيا تستخدم الفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع قرار خاص بسوريا

روسيا تستخدم الفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع قرار خاص بسوريا

إلغاء رحلتين متجهتين إلى الخرطوم لعدم جدواهما الاقتصادية

إلغاء رحلتين متجهتين إلى الخرطوم لعدم جدواهما الاقتصادية

غلق 3 طرق بقنا بسبب سوء الأحوال الجوية

غلق 3 طرق بقنا بسبب سوء الأحوال الجوية