العاهل الأردني يتسلم رئاسة القمة العربية الـ28

البحر الميت، الأردن (أ ش أ)

تسلم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الأربعاء رئاسة القمة العربية العادية الـ28 من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز رئيس القمة السابقة الـ27.

وكان الرئيس الموريتاني قد ألقى كلمة في الجلسة الافتتاحية للقمة استعرض خلالها جهود بلاده من أجل تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة العربية في دورتها الـ27 التي عقدت في نواكشوط خلال يوليو الماضي، متمنيا لرئاسة القمة الجديدة النجاح في تنفيذ كل ما من شأنه تحقيق طموحات الشعوب العربية.