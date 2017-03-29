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أستاذ تخطيط: التنمية العمرانية في القاهرة الكبرى ضعف التنمية السكانية

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مصراوي Masrawy

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كتبت- ندى الخولي:

تصوير- نادر نبيل:

قال عبد المحسن برادة، أستاذ التخطيط الحضاري بجامعة القاهرة، إن هناك ظاهرة سلبية خطيرة يمكن رصدها بسهولة بالنظر إلى خريطة التنمية العمرانية لإقليم القاهرة الكبرى، وهي أن معدلات النمو في المساحات التي تم تخصيصها للتنمية العمرانية، مرتفعه جدا تكاد تكون ضعف معدل التنمية السكانية.

وأوضح برادة خلال مشاركته في مؤتمر "سيتي اسكيب " اليوم الأربعاء، إن هذه الظاهرة السلبية نفسر ظاهرة زيادة الوحدات السكنية المغلقة في القاهرة والتي ارتفعت من 17 % سنة 86 ثم وصلت لنسبة 26% عام 96، وزادت لـ 35% عام 2006.

وقال برادة إن نسب الوحدات المغلقة في المدن الجديدة تصل لـ 40%، وحتى المناطق العشوائية بها نسبة 20% وحدات مغلقة، مرجعا هذه الظاهرة إلى رغبة المواطنين في الاحتفاظ بالعقار كمخزن قيمة واستثمار أمن. وهو ما يفسر أن البناء للوحدات الجديدة في السوق هي استحابة لطلب المواطنين الراغبين في الحتفاظ بالعقار، وليس استحابة للطلب الحقيقي على السكن. ​

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