برلماني يقترح الاستعانة بطلاب التعليم الصناعي في أعمال تدريب بأجر

كتب - أحمد علي:

تقدم النائب هشام والي، عضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم، بمقترح لوزير التربية والتعليم، عن استغلال طلاب التعليم الفني والصناعي في أعمال التدريب بمقابل رمزي، بهدف إلى رفع مهارات طالب التعليم الفني والصناعي الإنتاجية لسوق العمل من خلال التدريب العملي، وخلق كوادر قادرة على غزو سوق العمل، والقضاء على البطالة.

وتضمن مقترح والي، الاستعانة بالطلاب خلال أوقات الإجازات وتكليفهم بأعمال صيانة المدارس في نطاق محافظاتهم، تحت إشراف معلمين هذه المدرسة، كنوع من أنواع المحاكاة من خلال تطبيق الجانب العملي مع ما تم دراسته من جانب نظري، وان يكون ذلك بأجر أو مقابل رمزي يتلاءم مع سد احتياجاتهم، حيث أن المقابل المادي يعطي الحافز والتشجيع، كما انه يعظم من قيمة العمل من وجهة نظر الطلاب.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن المقترح يحوي كذلك الاستعانة بالطالبات من تلك المدارس في أعمال تفصيل الملابس أو صناعة الزى المدرسي لمدارس المحافظة بالكامل، على ان يتم منح شهادات خبرة وشهادات مشاركة لكل من اجتاز فترة التدريب كي تكون سندًا له في استكمال مسيرته.

وتابع والي: "إلى أن المسئولين عن التعليم الفني في مصر يتعاملون معه كدرجة ثانية، ويتم معاملة الخريجين كعمالة لا وجود لها، ويمنع عنهم استكمال دراساتهم الجامعية إلاّ بشروط مجحفة يصعب على الكثير منهم تحقيقها، نظرًا لأسلوب التعليم المتدني الذي تلقوه في المرحلة الثانوية الصناعية أو ما بعده".​