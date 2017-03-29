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٥٠٠ فدان لإنشاء فرع لجامعة جنوب الوادي بالبحر الأحمر

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٥٠٠ فدان لإنشاء فرع لجامعة جنوب الوادي بالبحر الأحمر ٥٠٠ فدان لإنشاء فرع لجامعة جنوب الوادي بالبحر الأحمر

مصراوي Masrawy

جامعة جنوب الوادي

قنا - أبو المعارف الحفناوي:

عقد الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي، لقاء مع عمداء ووكلاء ورؤساء الأقسام والأساتذة بالجامعة، لمناقشة قضايا مهمة ومحورية، حول إنشاء الكليات الجديدة واستقلال جامعة الأقصر، وفرع البحر الأحمر، وإمكانيات وإنجازات الجامعة السابقة والحالية.
واستعرض رئيس الجامعة الرؤية المستقبلية للإنشاءات الجديدة لكليات الجامعة بقنا، مثل مباني كليات الزراعة والآداب والصيدلة والتربية الرياضية والمعهد الفني للتمريض، والخطوات التنفيذية لإنشاء مستشفيات جامعية متخصصة في قنا، مثل مستشفى صحة المرأة ومستشفى الطفل، إضافة لاستكمال مستشفى الطوارئ بالجامعة، وخطة الجامعة لإنشاء كلية الدراسات العليا.
ونوه رئيس الجامعة، إلى أن الجامعة لديها 23 كلية ومعهدا منها 17 كلية بالحرم الجامعي بقنا، و5 كليات بالأقصر وكلية التربية بالغردقة، معلنا تخصيص 500 فدان لفرع الجامعة بالبحر الأحمر، وعمل مخطط للكليات التي تقام هناك، وهي السياحة والفنادق والآثار والبترول والتعدين وهندسة الطاقة وعلوم البحار والمصايد، من قبل المكتب الاستشاري الهندسي للجامعة.

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