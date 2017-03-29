حريق يلتهم مزرعةً للدواجن بدمياط

دمياط – محمد إبراهيم

نشب حريق في مزرعة لتربية الدواجن بقرية الوسطاني التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، اليوم الأربعاء، وتجمّع عددٌ من الأهالي للسيطرة على النيران التي أتت على المزرعة بالكامل وتسببت في خسائر مادية جسيمة.

وأصيب في الحادث عبد العاطي عبد الله، عريف شرطة، أثناء محاولته المشاركة في إطفاء الحريق، وجرى نقله إلى مستشفى الأزهر الجامعي لتقديم العلاج اللازم له، ولم تتبين بعد أسباب وقوع الحادث، في الوقت الذي تباشر فيه قوات الشرطة التحقيقات للتوصل إلى ملابسات الواقعة.