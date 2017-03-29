أخبار عاجلة

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب لـ أمير طعيمة ...أنا حساك راجل مش حمش -
شيري ستوديو - الفنانة الجميلة /هند صبري ... أكتر صفة إتعلمتها من والدي هي " التمرد " -
إلغاء رحلتين متجهتين إلى الخرطوم لعدم جدواهما الاقتصادية -
غلق 3 طرق بقنا بسبب سوء الأحوال الجوية -
ننشر أول معلومات عن "محمود مبارك" المشتبه به فى تفجير الكنيسة المرقسية -
بالصور- رموز الدولة ووفود دبلوماسية في عزاء شهداء تفجير المرقسية بالإسكندرية -
شيري ستوديو - الشاعر المبدع / أمير طعيمة ... من محاسب شاطر في بنك إلى شاعر كبير -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... حسن أبو السعود إحتضني في بداياتي وكان سند ليا -
شيري ستوديو - راغب علامة لـ شيرين عبد الوهاب ... إنتي فظيعة وأنا بموت فيكي -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... يشعل المسرح بأغنية " شفتك إتلخبطت " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

حريق يلتهم مزرعةً للدواجن بدمياط

Google+ Print

مصراوي Masrawy

حريق يلتهم مزرعةً للدواجن بدمياط حريق يلتهم مزرعةً للدواجن

دمياط – محمد إبراهيم
نشب حريق في مزرعة لتربية الدواجن بقرية الوسطاني التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، اليوم الأربعاء، وتجمّع عددٌ من الأهالي للسيطرة على النيران التي أتت على المزرعة بالكامل وتسببت في خسائر مادية جسيمة.

وأصيب في الحادث عبد العاطي عبد الله، عريف شرطة، أثناء محاولته المشاركة في إطفاء الحريق، وجرى نقله إلى مستشفى الأزهر الجامعي لتقديم العلاج اللازم له، ولم تتبين بعد أسباب وقوع الحادث، في الوقت الذي تباشر فيه قوات الشرطة التحقيقات للتوصل إلى ملابسات الواقعة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مدير أمن الأسكندرية يتلقي عزاء شهداء الشرطة بمسجد القائد إبراهيم

مدير أمن الأسكندرية يتلقي عزاء شهداء الشرطة بمسجد القائد إبراهيم

روسيا تستخدم الفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع قرار خاص بسوريا

روسيا تستخدم الفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع قرار خاص بسوريا

إلغاء رحلتين متجهتين إلى الخرطوم لعدم جدواهما الاقتصادية

إلغاء رحلتين متجهتين إلى الخرطوم لعدم جدواهما الاقتصادية

غلق 3 طرق بقنا بسبب سوء الأحوال الجوية

غلق 3 طرق بقنا بسبب سوء الأحوال الجوية