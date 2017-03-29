مدير مصلحة السجون: حالة مهدي عاكف مُستقرة ويتلقى علاجه بمستشفي خارجي

كتب - علاء عمران:

‏‫كشف اللواء محمد الخليصي، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، اليوم الأربعاء، تفاصيل الحالة الصحية لمهدي عاكف مرشد الإخوان الأسبق، وقال الخليصي، إن حالته الصحية مُستقرة وهو متواجد بإحدى المستشفيات الخارجية.

وأضاف الخليصي، في تصريح خاص لمصراوي، أن التقرير الطبي؛ يؤكد أن المسجون مهدي عاكف، يُعاني من مرض مُزمن وليس السرطان.

وأشار الخليصي، إلى أنه سيتم إعادة عاكف لمحبسه فور صدور تقرير طبي بأن حالته الصحية جيدة ولا داعي لانتظاره بالمستشفى.