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أهالي متهمي أحداث العدوة يرفعون لافتات ''بنحبك يا سيسي'' -(صور)

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اهالي المتهمين باحداث العدوة (1)اهالي المتهمين باحداث العدوة (1)

اهالي المتهمين باحداث العدوة (2)اهالي المتهمين باحداث العدوة (2)

كتب- عمرو علي:
وصل أهالي المتهمين بقضية "أحداث العدوة"، والمتهم فيها محمد بديع و682 آخرين، إلى معهد أمناء الشرطة في طرة، يحملون لافتات مكتوب عليها " هو الجنرال رقم واحد في الأبطال" و"30 يونيو ثورة الشباب ضد الإرهاب"، "بنحبك يا سيسي"، و"تحيا ".

كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين في القضية التحريض على ارتكاب أعمال العنف والتجمهر والقتل العمد والشروع فيه، وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وحيازة الأسلحة والذخيرة دون ترخيص.

يذكر أن محكمة جنايات المنيا، أصدرت حكمًا غيابيًا في يونيو 2014، بمعاقبة "بديع" بالإعدام شنقًا، إلا أنه تقدم بإعادة إجراءات لمحاكمته.

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