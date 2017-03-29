أهالي متهمي أحداث العدوة يرفعون لافتات ''بنحبك يا سيسي'' -(صور)

كتب- عمرو علي:

وصل أهالي المتهمين بقضية "أحداث العدوة"، والمتهم فيها محمد بديع و682 آخرين، إلى معهد أمناء الشرطة في طرة، يحملون لافتات مكتوب عليها "السيسي هو الجنرال رقم واحد في الأبطال" و"30 يونيو ثورة الشباب ضد الإرهاب"، "بنحبك يا سيسي"، و"تحيا مصر".

كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين في القضية التحريض على ارتكاب أعمال العنف والتجمهر والقتل العمد والشروع فيه، وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وحيازة الأسلحة والذخيرة دون ترخيص.

يذكر أن محكمة جنايات المنيا، أصدرت حكمًا غيابيًا في يونيو 2014، بمعاقبة "بديع" بالإعدام شنقًا، إلا أنه تقدم بإعادة إجراءات لمحاكمته.