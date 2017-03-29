توقف المرور بطريق "الإسماعيلية ـ القاهرة" الصحراوي بسبب هبوط بكوبري العاشر

الإسماعيلية-إنجي هيبة:

تسبب هبوط مفاجئ بمنزل كوبري 52 أمام مدينة العاشر من رمضان، في تعطل حركة المرور لأكثر من ساعتين على طريق "الإسماعيلية ـ القاهرة" الصحراوي، ما أدى لتكدس السيارات والشاحنات والحافلات المتجهة من الإسماعيلية وبورسعيد إلى القاهرة.

وقالت مصادر أمنية بالإسماعيلية إن الإدارة العامة للمرور وهيئة الطرق أوقفت حركة المرور بالكامل أعلى الكوبري، بسبب الهبوط المفاجئ، بمنزل كوبري العاشر المواجه لمول هايبر وان.

وأكدت المصادر الاستعانة بلجنة فنية من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لمعاينة الكوبري وبدء أعمال الإصلاحات الفورية لإعادة حركة السير، وبدء تسيير حركة المرور والسفر من طريق ترابي فرعي، كخطة بديلة سريعة لمواجهة الأزمة.

ويتوسط كوبري العاشر من رمضان مدينة العاشر الصناعية، ويمر أعلاه يوميا آلاف السيارات والحافلات والشاحنات المتجهة من الإسماعيلية وبورسعيد إلى القاهرة والعكس.