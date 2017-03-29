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رئيس "التخطيط العمراني": ارتفاع معدل التنمية في الصعيد بعد اكتمال شبكة الطرق

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رئيس "التخطيط العمراني": ارتفاع معدل التنمية في الصعيد بعد اكتمال شبكة الطرق رئيس "التخطيط العمراني": ارتفاع معدل التنمية في الصعيد بعد اكتمال شبكة الطرق

مصراوي Masrawy

عاصم الجزار رئيس هيئة التخطيط العمراني

كتبت- ندى الخولي:
تصوير- نادر نبيل:
توقع عاصم الجزار، رئيس هيئة التخطيط العمراني، أن ارتفاع معدلات التنمية في مدن الصعيد بعد اكتمال مشروعات الطرق القومية.

وقال الجزار خلال مشاركته في مؤتمر "سيتي اسكيب " المنعقد اليوم الأربعاء، إن هذه التنمية المتوقعة في الصعيد ستكون أعلى من التي تحدث في المدن الواقعة شرق وغرب القاهرة؛ لأن خطط التنمية في مدن الصعيد تعتمد على الصناعة والزراعة، وبذالك توفير فرص عمل قبل توفير السكن.

وأوضح الجزار أن إصدار قرارات بتملك الجيش لحرم أراضي مشروعات الطرق القومية، بحوالي 2 كم شرق وغرب هذه الطرق، هو إجراء احترازي للحفاظ على هذه المساحات من أي تعديات، لحين وضع الخطط التنموية الخاصة بها.

وأضاف رئيس الهية العامة للتخطيط العمراني، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لا تستطيع تلبية الطلب على الوحدات السكتية التي يحتاجها السوق وحدها، من مطور عقاري لمطور عمراني، مشيرا إلى أن المشكلة في إيجاد فرص عمل في أماكن السكن الملائم، مفسرا "فالزراعة والصناعة هي عمران يوفر سكن وفرص عمل، وهو أمر ضروري وهام لأن مصر في الوقت الحالي، لم تعد مساحة المعمور المقدرة بـ7% التي نعيش عليها قادرة على إعالة المصريين.

وتابع "أصبحنا نحتاج لتنمية المعمور في مساحات جديدة لتكون قادرة على توفير فرص عمل وسكن ملائم.

وقال الجزار، إن المركز الجديد للمال والأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة سيسحب كثير من الأنشطة الاقتصادية في القاهرة، ولكنه لن يحول دون أن تقوم العاصمة بدورها التاريخي والثقافي.

 

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