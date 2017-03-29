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القوى العاملة: استحداث أكثر من 3000 مهنة جديدة طرأت على سوق العمل

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هو و هى أطباء التغذية يحذرون من إعادة تسخين بقايا الطعام..والسبب

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