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الشريف: طفرة التنمية تتحقق بمخططات لكل محافظة على حدة

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كتبت- ندى الخولي:

أكد هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، أن كل محافظة من محافظات الجمهورية تستطيع أن تضع مخططات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحقق طفرة في معدلات التنمية وصنع غد ومستقبل أفضل.

وقال الشريف، جلسة حوارية نظمتها كل من نقابة التجاريين بالقاهرة والجمعية المصرية العلمية للإدارة والتي جاءت بعنوان "نحو استراتيجية للتنمية المحلية في ورؤية خارج الصندوق لواقع الحال وتحديات المستقبل"، اليوم الأربعاء، إن تلك المخططات التي ستضعها كل محافظة على حدة ستكون في الإطار العام لمخططات الدولة للإسراع بالتنمية وقابلة للتنفيذ علي أرض الواقع.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن مواطني المحافظات هم الأكثر دراية بكل كبيرة وصغيرة بمحافظاتهم وإيجاد الحلول لكل المشاكل والأزمات التي تواجه المحافظة، مضيفا "نحتاج إلى تغيير البوصلة التي نسير عليها في قطاعات التعليم والإنتاج والبحث عن طرق وأفكار بديلة في كافة المجالات".

وتابع الشريف: "نحتاج إلى أن ننتج أكثر مما نستهلك ونتعلم ونتميز ونتفوق وننافس ونساعد في تحقيق قيمة مضافة للدولة"، مضيفا "لدينا بعض المعوقات وأولها أن البعض غير متأكد بأنه لا سبيل لذلك سوى العمل الجاد والسير بخطوات أسرع للمساهمة في تحقيق طفرة بميزان المدفوعات وزيادة الصادرات المصرية".

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