أخبار عاجلة

شيري ستوديو - الشاعر المبدع / أمير طعيمة ... من محاسب شاطر في بنك إلى شاعر كبير -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... حسن أبو السعود إحتضني في بداياتي وكان سند ليا -
شيري ستوديو - راغب علامة لـ شيرين عبد الوهاب ... إنتي فظيعة وأنا بموت فيكي -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... يشعل المسرح بأغنية " شفتك إتلخبطت " -
لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي -
«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية -
وزير القوى العاملة أمام البرلمان: نوفر وظائف للشباب بالتعاون مع القطاع الخاص -
عيسى: الأزهر يدرس منهج داعش.. وأحاديث البخاري تؤيد ما يحدث للأقباط -
تامر أمين: «شرف أن يكون المواطن مخبرًا لبلده» -
فيديو| تامر أمين: «بدّل ما تبقى إرهابي تحرش أحسن» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

"العناني" يشهد افتتاح أكبر معمل ترميم آثار مؤقت

Google+ Print
"العناني" يشهد افتتاح أكبر معمل ترميم آثار مؤقت "العناني" يشهد افتتاح أكبر معمل ترميم آثار مؤقت

مصراوي Masrawy

خالد العناني وزير الآثار

كتبت- نسمة فرج:

شهد الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، افتتاح أكبر معمل ترميم آثار مؤقت في موقع حفائر البعثة المصرية اليابانية العاملة بمركب خوفو الثانية بمنطقة الأهرامات بالجيزة، اليوم الأربعاء.

حضر الافتتاح رئيس جامعة هيجاشى نيبون الدولية اليابانية والمدير العام للجامعة، وأساتذة قسم المصريات من جامعة واسيدا اليابانية، ومندوبين من هيئة التعاون الدولي اليابانية، ومن الجانب المصري الدكتور محمود عفيفي رئيس قطاع الاثار المصرية، والمهندس وعدالله أبو العلا رئيس قطاع المشروعات.

وحسب البيان الصادر عن الوزارة، الإثنين الماضي، أوضح عيسى زيدان مدير الترميم بالمشروع من الجانب المصري، أن هذا المعمل يعد أول وأكبر معمل ترميم مؤقت يقام داخل موقع أعمال حفائر، وبدأ العمل على تأسيسه منذ منتصف يناير ٢٠١٧ حتى منتصف شهر مارس ٢٠١٧ .

وأشار زيدان إلى أن المعمل يبلغ طولة 45 متر، وهو مجهز بأحدث المعدات والوسائل عالية التقنية من الميكروسكوبات الحديثة التي تستخدم في تعريف الاخشاب وأجهزة لقياس المحتوى المائي للأخشاب ومجموعة متكاملة من الموازين والأفران، بالإضافة الى أحدث وسائل الترميم من وحدات للتحكم في درجتي الحرارة والرطوبة وحدات إضاءة من خلايا الطاقة الشمسية.​

 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
إلغاء رحلتين متجهتين إلى الخرطوم لعدم جدواهما الاقتصادية

إلغاء رحلتين متجهتين إلى الخرطوم لعدم جدواهما الاقتصادية

غلق 3 طرق بقنا بسبب سوء الأحوال الجوية

غلق 3 طرق بقنا بسبب سوء الأحوال الجوية

ننشر أول معلومات عن "محمود مبارك" المشتبه به فى تفجير الكنيسة المرقسية

ننشر أول معلومات عن "محمود مبارك" المشتبه به فى تفجير الكنيسة المرقسية

بالصور- رموز الدولة ووفود دبلوماسية في عزاء شهداء تفجير المرقسية بالإسكندرية

بالصور- رموز الدولة ووفود دبلوماسية في عزاء شهداء تفجير المرقسية بالإسكندرية