"العناني" يشهد افتتاح أكبر معمل ترميم آثار مؤقت

كتبت- نسمة فرج:

شهد الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، افتتاح أكبر معمل ترميم آثار مؤقت في موقع حفائر البعثة المصرية اليابانية العاملة بمركب خوفو الثانية بمنطقة الأهرامات بالجيزة، اليوم الأربعاء.

حضر الافتتاح رئيس جامعة هيجاشى نيبون الدولية اليابانية والمدير العام للجامعة، وأساتذة قسم المصريات من جامعة واسيدا اليابانية، ومندوبين من هيئة التعاون الدولي اليابانية، ومن الجانب المصري الدكتور محمود عفيفي رئيس قطاع الاثار المصرية، والمهندس وعدالله أبو العلا رئيس قطاع المشروعات.

وحسب البيان الصادر عن الوزارة، الإثنين الماضي، أوضح عيسى زيدان مدير الترميم بالمشروع من الجانب المصري، أن هذا المعمل يعد أول وأكبر معمل ترميم مؤقت يقام داخل موقع أعمال حفائر، وبدأ العمل على تأسيسه منذ منتصف يناير ٢٠١٧ حتى منتصف شهر مارس ٢٠١٧ .

وأشار زيدان إلى أن المعمل يبلغ طولة 45 متر، وهو مجهز بأحدث المعدات والوسائل عالية التقنية من الميكروسكوبات الحديثة التي تستخدم في تعريف الاخشاب وأجهزة لقياس المحتوى المائي للأخشاب ومجموعة متكاملة من الموازين والأفران، بالإضافة الى أحدث وسائل الترميم من وحدات للتحكم في درجتي الحرارة والرطوبة وحدات إضاءة من خلايا الطاقة الشمسية.​