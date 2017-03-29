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نائبة: معاناة المزارعين سببها إنخفاض كمية الأسمدة

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نائبة: معاناة المزارعين سببها إنخفاض كمية الأسمدة نائبة: معاناة المزارعين سببها إنخفاض كمية الأسمدة

مصراوي Masrawy

النائبة الدكتورة عبلة الهواري

كتبت - مروة شوقي:
كشفت النائبة الدكتورة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، عن نيتها في تقديم طلب إحاطة للدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، بشأن إنخفاض السماد الذى كان يصرف من وزارة الزراعة للمزارعين هذا العام عن السنوات السابقة، مما يترتب عليه معاناة المزارعين في الحصول على الأسمدة لأنهم لايحصلون عليها إلاّ من وزارة الزراعة.

وأشارت الهواري، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إلى أنه فى السنوات السابقه كان يتم صرف 8 شكائر من الأسمدة لكل فدان، أما العام الحالي يتم صرف شيكارتين من السماد فقط لكل فدان وبحد أقصى 10 أفدنة فقط، مؤكدة أن سعر الأسمدة زاد العام الحالي إلى 3000 جنيه مقارنه بالعام السابق التي كان يصل فيها سعره إلى 2000 جنيه.

وأوضحت، أنها ستطالب وزير الزراعة في طلب الإحاطة التي ستتقدم به بعدم خفض كمية الأسمدة لكل فدان، خاصة في ظل ارتفاع سعر الأسمدة إلى 3000 جنيه، وألاّ يكون هناك حد أقصى للأفدنة.

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