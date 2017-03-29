رئيس "سيتي سكيب": الزيادة السكانية أكبر التحديات.. ونحتاج تطوير 20 ألف فدان سنوياً

كتبت- ندى الخولي:



قال فتح الله فوزي، مؤسس مجموعة مينا للاستثمار ورئيس مؤتمر سيتي سكيب مصر، إن هناك العديد من التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري والتي تتمثل أبرزها في الزيادة السكانية المطردة والتي تتركز في نحو 7% من مساحة مصر، إلى جانب النمو الكبير الذي يحدث بها والذي يصل إلى 2.5 مليون نسمة سنوياً وعدم قدرة المساحة المعمورة على تحمل تلك الزيادة مما يتطلب تطوير 20 ألف فدان سنويا.



وأشاد فوزي بخطة التنمية التي وضعتها الدولة 2030، والتي تستهدف من خلالها زيادة المساحة المعمورة من 7 إلى 12.5% لتستوعب الزيادات الهائلة في السكان، والتي من المتوقع أن تصل إلى 130 مليون نسمة عام 2030، وهو ما دفع الحكومة إلى الشروع في تطوير وتنفيذ العديد من المشروعات العمرانية الجديدة مثل العاصمة الادارية ومدينة العلمين ومدينة الجلالة وغيرهم من المدن الجديدة خاصة في صعيد ودلتا مصر.



وأكد أن تحقيق خطة الدولة للتنمية العمرانية يتطلب الاعتماد بشكل كبير على القطاع الخاص في تنفيذ تلك الخطة وذلك من خلال إحياء فكرة المطور العام حتي لا تتحمل الدولة أعباء تمويلية تؤثر على الموازنة العامة للدولة والتي تعاني عجزا كبيرا، موضحا أن كافة التجارب المحلية والعالمية أثبتت نجاح فكرة المطور العام، ومشيدا بتجربة مناطق مصر الجديدة والمقطم وجاردن سيتي.



وطالب رئيس المؤتمر، الحكومة بالعمل على تهيئة مناخ الاستثمار أمام المطور العقاري من خلال تعديل واصدار مجموعة من التشريعات المشجعة للاستثمار بالإضافة إلى إصدار التراخيص والموافقات الكترونيا، إلى جانب تفعيل فكرة المطور العام وعدم منح جهة واحدة حق احتكار طرح الأراضي.