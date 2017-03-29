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العاهل الأردني: أولوياتنا مواجهة الإرهاب وحل القضية الفلسطينية

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العاهل الأردني: أولوياتنا مواجهة الإرهاب وحل القضية الفلسطينية العاهل الأردني: أولوياتنا مواجهة الإرهاب وحل القضية الفلسطينية

التحرير

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توجه العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، بالشكر لكافة المشاركين في أعمال القمة العربية الـ28، مؤكدا أن القمة أمامها تحديات كبيرة وعلى رأسها مواجهة خطر الإرهاب والتطرف الذي يسعي لتشوية صورة الدين واختطاف الشباب.

وأضاف عبد الله، خلال كلمته بالقمة العربية، اليوم الأربعاء، أن الإرهاب يهدد العرب المسلمين أكثر من غيرهم، ولابد من تكاتف الجهود لمواجهة هذا الخطر من خلال نهج شامل، موضحا أنه لا سلام ولا استقرار بالمنطقة دون حل عادل للقضية الفلسطينية.

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وتابع: "دماء الشهداء لا زالت على الأراضي الفلسطينية، والأردن هي الأقرب لفلسطين وأهلنا في القدس بشكل خاص ونستضيف مليون و300 آلف لاجئ سوري ونتحمل الأعباء عن العالم أجمع".

واستكمل: "التحديات مشتركة ولابد أن تكون الحلول مشتركة، واتمنى أن تكون هذه القمة حل للأزمات التي يعيشها الوطن واتمنى أن يوفقنا الله بما فيه الخير لأمتنا العربية والإسلامية".

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التحرير

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