38% زيادة في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بالعام المالي الجاري

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قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية: إن "حجم الاستثمار الأجنبي المباشر شهد زيادة فى تدفقه بنسبة بلغت نحو 38% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2016-2017".

وأضاف "كوجك" على هامش مشاركته في ندوة الغرفة الأمريكية، أن المرحلة المقبلة للإصلاح ستركز على تشجيع تنافسية الاقتصاد، مشيرًا إلى أن الحكومة ستعمل على قطاعات التصنيع و التجارة والخبراء خلال الفترة المقبلة، وتحسين بيئة الاستثمار من خلال العمل كفريق مع وزارة الاسثمار والتعاون الدولي.

ولفت إلى أن قطاع البنوك هو المصدرالرئيسي لتجميع العملة الصعبة وفقًا للبنك المركزي، مؤكدًا أنه بدأ يأخد وضعه فى دور الريادة، والنهوض بالاقتصاد خاصة فى ظل المرحلة الاقتصادية الحرجة التي تمر بها البلاد خلال الفترة الحالية.

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وأكد نائب وزير المالية أن القطاع الخاص يمر أيضًا بتحديات صعبة، وأن الحكومة تنظر أيضًا إلى وضع البورصة، وتضعه فى الاعتبار.

وتستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو للناتج المحلى الإجمالي ما بين نحو 4.6 و 4.8 % خلال السنوات المقبلة، على أن يتم زيادة معدل النمو ليصل إلى نحو 6.5% مع قدوم عام 2020، وذلك وفقًا لبيانات وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.