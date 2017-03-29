دعم مصر: «الهيئات القضائية مش قرآن علشان ميتعدلش»

التحرير

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القانون الجديد لا يمس استقلال القضاء.. ولا يوجد مبرر للاعتراضات

قال اللواء جمال عبدالعال، عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، إن الدستور أعطى الحق لمجلس النواب في التشريع، ولا يوجد استثناء لأي فئة في مجال التشريع، ردًا على الجدل المثار عقب تمرير البرلمان قرار تعديل "ضوابط تعيين رؤساء الهيئات القضائية"، مشيرًا إلى أنه لا يوجد مبرر لاعتراضات بعض القضاة، بجانب أن عدد كبير من الهيئات القضائية موافقة على القانون الجديد - بحسب قوله.

أضاف عبدالعال، لـ"التحرير"، أن المشرع يتدخل في التوقيت المناسب عندما تتطلب الأمور تداخله لتغيير أي قانون موجود وفقًا لمتطلبات المجتمع، مستدركًا: "لو أجرينا مناظرة بين سلبيات القانون القديم والجديد سنجد فرق كبير، والقانون الجديد لا يمس بآلية الاقدمية في القانون القديم، وترك حرية الاختيار لمجلس الأعلى للقضاء لاختيار 3 من بين أقدم 7 وأن يكونوا الثلاثة صالحين لرئاسة الهيئة، والقانون الجديد أعطي الحق لرئيس الجمهورية، للاختيار منهم، متسائلا:" ما هو الضرر أو التعدي الذي وقع علي السلطة القضائية في هذا الشأن؟".

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أوضح عضو المكتب السياسي للائتلاف، أن القانون الجديد لا يمس استقلال القضاء والمقصود به الاستقلال في الأحكام دون أي دخل من أي سلطة وهذا لم يحدث، موضحًا أن الأقدمية المطلقة مرفوضة، لأنه من الممكن أن يكون المقرر له الدور لتولي رئاسة الهيئة حالته الصحية وقدراته لا تسمح لتولي ذلك.

تابع عبدالعال: "اللي هيزعلوا من القانون القضاة الكبار من الهيئات القضائية، الذين يحسبون السنين لتولي رئاسة الهيئة، أم شباب القضاة والاقل من الستين في العمر، وهم يبلغ عددهم 90% موافقين علي القانون، و10% فقط رافضين.. الأمر الوحيد الذي لا يقبل التغيير، أو التبديل، أو الإضافة هو القرآن الكريم، بينما أي قانون أو عمل من صنع البشر قابل للتغيير في أي وقت".

أشار عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر بمجلس النواب - إلى أنه إذا تم ترك القانون للهيئات الخاصة بهم، فمن حق جميع الهيئات الأخرى أن تعترض على قانونها، وسيعد ذلك افتئات علي حق السلطة التشريعية المتمثلة في البرلمان في إصدار القوانين التي منحها له الدستور.