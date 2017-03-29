وزير النقل يلتقي وفدًا من بنك الاستثمار الأوروبي لبحث التعاون

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اجتمع الدكتور هشام عرفات وزير النقل مع وفد بنك الاستثمار الأوربي EIB، لبحث التعاون في مجالات النقل المختلفة.

وأبدى الوفد رغبته في بداية الاجتماع بالمساهمة في إعادة تأهيل الخطين الأول / الثاني لمترو الأنفاق والتعاون في مجال المناطق اللوجستية في العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر وتمويل خطي البضائع الروبيكي – العاشر – بلبيس، الروبيكي – التبين، ودعم وحدة الاستثمار في وزارة النقل - خاصة وأن هناك تعاون وثيق بين البنك و وزارة النقل تمثل في المساهمة بتمويل المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو بملغ 600 مليون يورو، إضافه إلى عرض البنك المساهم في تمويل مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة ترام الرمل (العصافره – المنشية) بعد مده من ميدان الرمل إلى ميدان المنشية.

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وأوضح وزير النقل أنه يقدر التعاون المثمر بين الجانبين، مشيرًا إلى أن إعادة تأهيل ورفع كفاءة الخط الأول من أولويات الوزارة خلال هذه المرحلة والذي سيتم على مرحلتيين - الأولى تشمل البنية التحتية والأنظمه والإشارات، وقد عرض البنك المساهم في تمويلها بنسبة 50% من إجمالى التكاليف، أما المرحلة الثانية فتشمل الوحدات المتحركة وستأتي في مرحلة لاحقه بعد البدء في الأولى.