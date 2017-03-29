طلب إحاطة لوزير الزراعة بشأن انخفاض كمية الأسمدة للمزارعين

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قالت عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، إنها ستتقدم بطلب إحاطة لوزير الزراعة، الدكتور عبدالمنعم البنا، بشأن انخفاض كمية السماد الذي كان يصرف من وزارة الزراعة للمزارعين هذا العام عن السنوات السابقة، ما يترتب عليه معاناه المزارعين في الحصول على الأسمدة، لأنهم لا يحصلوا عليها إلّا من وزارة الزراعة.

أضافت الهواري، خلال تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن السنوات السابقة كان يتم صرف 8 شكائر من الأسمدة لكل فدان، أمّا العام الحالي يتم صرف شكارتين من السماد فقط لكل فدان وبحد أقصى 10 أفدنة فقط، لافتًة إلى أن سعر الأسمدة زاد العام الحالي إلى 3000 جنيه مقارنه بالعام السابق التى كان يصل فيها سعره إلى 2000 جنيه.

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أوضحت عضو مجلس النواب، أنها ستطالب وزير الزراعة في طلب الإحاطة التي ستتقدم به بعدم خفض كمية الأسمدة لكل فدان، خاصه في ظل ارتفاع سعر الاسمدة إلى 3000 جنيه، وألا يكون هناك حد أقصى للأفدنة.