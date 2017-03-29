«الوفد»: نرفض قانون الهيئات القضائية ونحذر من الصدام

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أعلن الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، رفضه التام لتعديل قانون السلطة القضائية الذي وافق عليه مجلس النواب - والذي تناول اختيار رؤساء الهيئات القضائية.

قال فؤاد، خلال تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إن البرلمان لا يجب أن يرسّخ تدخل من السلطة التنفيذية على أعمال السلطة القضائية، ويتعين عليه العدول عن هذا التعديل، مشددًا على ضرورة استقلال جميع سلطات الدولة ومن بينها السلطة القضائية.

أشار عضو مجلس النواب - إلى أن هناك رفض عارم من الهيئات القضائية لتعديلات القانون، موضحًا أن اقتصار التعديلات علي مادة بعينها من القانون أمر غير مفهوم.

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تابع فؤاد: "أحذر الجميع من وقوع صدام بين السلطتين التشريعية والقضائية بسبب تعديل القانون، لأن الأقدمية من المبادئ الراسخة في القضاء وتعديلها يعد تدخل غير مبرر في أعمال السلطة القضائية".

الجدير بالذكر أن حزب الوفد لم يسجل أي اعتراض داخل الجلسة العامة على القانون في أثناء التصويت عليه مؤخرًا.