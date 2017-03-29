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«حقوق الإنسان»: سنزور سجن وادي النطرون خلال 10 أيام

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«حقوق الإنسان»: سنزور سجن وادي النطرون خلال 10 أيام «حقوق الإنسان»: سنزور سجن وادي النطرون خلال 10 أيام

التحرير

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قال عاطف مخاليف، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه لم تصل أي شكاوي من قبل المواطنين للجنة - بشأن وجود أي مشاكل داخل سجن وادي النطرون، وذلك بعد إصابة السجين أحمد الخطيب بمرض "الليشمانيا" داخل السجن وتم نقله لمستشفى العباسية، مؤكدًا أنه بالفعل هناك بعض السجناء يحملون أمراض وإدارة أي سجن تؤكد أنه يتم نقلهم إلى المستشفى.

وكشف مخاليف، لــ"التحرير"، أن اللجنة ستزور سجن وادي النطرون خلال 10 أيام المقبلة لتأكد من صحة وسلامة السجناء، ومعرفة موقف السجين أحمد الخطيب المصاب، مؤكدًا أن اللجنة زارت حتى الان سجن الفيوم فقط، واللجنة تقوم بتحديد الاشياء السلبية داخل أي سجن وتطالب بتحسين الوضع للأفضل.

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أشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب - إلى أنه من المفترض أن يكون داخل السجون مكتب طبي شامل، لأنهم أكثر عرضه لتنقل العدوي، والسجن مكان لتمضية العقوبة وليس عقوبة أخرى.

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التحرير

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