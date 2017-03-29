«أصبحت واحد من خير جنود الأرض».. لقطات لـ«محمد رمضان» بعد التحاقه بالجيش

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نال خبر التحاق الفنان محمد رمضان بالجيش لتأدية خدمته العسكرية بمركز تدريب التجنيد التابع للصاعقة بمنطقة "أنشاص" بمحافظة الشرقية، بعد تأجيلها كونه طالبًا بالمعهد العالى للفنون المسرحية وتركه المعهد بحيث يصبح لزامًا عليه أداء خدمة التجنيد الإجبارى لمدة عامين، اهتمام جمهوره بالإضافة إلى السوشيال ميديا والمواقع الإخبارية التى بدأت تلاحق خطواته أثناء أدائه للخدمة وخلال إجازاته أيضًا، والتى حرص فيها رمضان على التفاعل مع جمهوره بتصريحاته المختلفة أو بالعديد من الصور والتعليقات على وسائل "السوشيال ميديا".

ويستعرض "التحرير - لايف" في التقرير التالي أبرز لقطات محمد رمضان بعد التحاقه بالجيش..

1- الجيش مصنع الرجال

نشر محمد رمضان صورة له عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك" قبل إجازته من الجيش، وعلّق عليها قائلًا: "غدًا أول أجازة من الجيش.. مصنع الرجال، وبقولكم وحشتونى جدًّا".

2- أول سيلفي

تداول رمضان أول صورة سيلفي من سيارته بأول إجازة له من الجيش بعد قضائه 40 يومًا بمركز التدريب العسكري استعدادًا لتوزيعه بإحدى الكتائب العسكرية، وعلق عليها قائلًا: "أول سيلفي لجمهوري الغالي وحشتوني".

3- أصبحت واحد من خير جنود الأرض

كتب رمضان على صورته التي نشرها بموقع "تويتر" بعد التحاقه بالجيش تعليقًا يفخر فيه بالانضمام للجيش، قائلًا: "بعد التحاقى بسلاح الصاعقة المصرية.. الحمد لله إني أصبحت واحد من خير أجناد الأرض".

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4 - تزاحم الجمهور حوله

ظهر محمد رمضان في منطقة "المهندسين" في إجازته الأولى من الجيش، وتزاحم حوله الجمهور وتدافعوا لالتقاط الصور السيلفي معه، ونشر رمضان صورة له مع أحد جماهيره وعلّق عليها قائلاً: "اللحظة الأقرب إلى قلبى وأنا وسط الناس".

5 - سيلفى مع مفيد فوزى

التقط رمضان بإحدى إجازاته صورة سيلفى مع الإعلامى مفيد فوزى والممثل عماد زيادة الذى يشارك فى إنتاج مسرحية "أهلاً رمضان" التى يعرضها على مسرح الهرم، ويشاركه البطولة فيه كل من روجينا وشيماء سيف وحسام داغر وأحمد فؤاد سليم.

6 - درع يوتيوب

تسلم رمضان درع موقع "يوتيوب" بعد أن حصلت أعماله الفنية على أعلى نسب مشاهدة، وعلق على الجائزة قائلاً: "استلمت درع YouTube بفضل ربنا ثم جمهورى الحبيب".