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أنور سلامة: متعب أخطأ في أزمة البدري.. وكوليبالي لم يفشل

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أنور سلامة: متعب أخطأ في أزمة البدري.. وكوليبالي لم يفشل أنور سلامة: متعب أخطأ في أزمة البدري.. وكوليبالي لم يفشل

التحرير

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قال أنور سلامة، عضو لجنة الكرة بالنادي الأهلي، إنه لم يعلم بأزمة عماد متعب وحسام البدري إلّا من وسائل الإعلام، مؤكدًا أن مهاجم الأهلي خانه التوفيق في الأزمة عقب التحدّث عن حق أصيل للمدير الفني.

أضاف سلامة، خلال تصريحات إذاعيه لبرنامج «جوه الجون» الذي يقدمه خالد لطيف: "إذا كان متعب غاضب من عدم المشاركة يأتي للغرف المغلقة ويتحدث مع حسام البدري.. من حق عماد متعب الغيرة في الملعب والمدرب هو المسؤول في نهاية الأمر، لأنه هو من يحاسب".

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وعلّق سلامة على صفقة كوليبالي، متابعًا: "لم تتم مناقشة رحيل كوليبالي خلال الفترة الأخيرة، ولا صحة مطلقًا لشائعات رحيله عن الأهلي"، مبديًا دهشته من الحكم على اللاعب بالفشل والرحيل عن الأهلي، رغم أنه لم يشاهده أحد في الملعب حتى الآن، وبالتالي يتم الحكم عليه من خلال أدائه في المباريات.

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التحرير

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