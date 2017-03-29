كريستيانو رونالدو ينصح نيمار بعدم الانتقال إلى مانشستر يونايتد

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كشفت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية نقلا عن دورية "Diario Gol" الإسبانية توجه اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو بالنصيحة لنيمار بضرورة عدم الإنتقال إلى مانشستر يونايتد ومواصلة اللعب في صفوف برشلونة.

وأشارت الصحيفة البريطانية - إلى نصح رونالدو لنيمار بضرورة مواصلة اللعب في برشلونة كونه الخليفة المنتظر لليونيل ميسي الذي يقارب على نهاية مسيرته.

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وأكد رونالدو، أن برشلونة سيمنح نيمار الفرصة للتطور بشكل أفضل بكثير من ما سيمنحه له جوزيه مورينيو.

الجدير بالذكر أن التكنهات مثارة في الأونة الأخيرة بشأن ترحيب مانشستر يونايتد على دفع 173 مليون إسترليني قيمة الشرط الجزائي في عقد نيمار مع برشلونة الذي ينتهي في عام 2021 تمهيدا لضمه الصيف المقبل.